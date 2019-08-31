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Президент прокомментировал языковой вопрос в Украине

Президент прокомментировал языковой вопрос в Украине

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что языковой вопрос является очень сложным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, сообщает УНН.

"Каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроектпро в защиту прав меньшинств. И там должно быть все прописано, их язык, их вера и достаточно - армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права", - сказал Зеленский.

По его словам, нет разницы язык для граждан Украины является родным, если у него или у нее есть желание выучить украинский язык.

"Но дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40-50 лет на эту страну. Если так было и она работала на Украине, когда та была еще в составе СССР. Она что не так человек, то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал", - рассказал Зеленский.

Напомним, Офис Омбудсмена Украины объявлял конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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