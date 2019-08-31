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Во время первого разговора с Путиным мы определили срок возврата удерживаемых - Зеленский

Во время первого разговора с Путиным мы определили срок возврата удерживаемых - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным они решили в срок должны быть возвращены удерживаемые. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, сообщает УНН.

"... (когда первый раз - ред.) Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне в Донбассе. Он говорил мне информацию, которой он обладает, я ему говорил об информации, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас была, я думаю, предметный разговор, потому что мы определили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят", - рассказал Зеленский.

Напомним, Кремль считает обмен задержанными очень "важным для всей атмосферы украинской урегулирования и отмечает определенный прогресс в этом вопросе".

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, политзаключенные, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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