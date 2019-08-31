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Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде

Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ездить на велосипеде на работу не может из-за информации о реальной опасности его личности. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, передает УНН.

"Очень сложный вопрос. Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу - мне не разрешают. Из-за ... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, почему он не ездит на работу на велосипеде.

Напомним, Президент Владимир Зеленский собирается встретиться с украинской общиной в Варшаве во время официального визита в Польшу.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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