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Данилюк обсудил безопасность в регионе с руководителями Совбезов США, Польши и Беларуси

Данилюк обсудил безопасность в регионе с руководителями Совбезов США, Польши и Беларуси

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил безопасность в регионе с руководителями Совбезов США, Польши и Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Александра Данилюка в Facebook.

"Продуктивная встреча с моими коллегами-руководителями Совбеза США, Польши и Беларуси. Тема - безопасность в регионе", написал Данилюк.

Напомним, Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве, польская сторона рассчитывает поставлять значительные объемы газа в Украину. От Украины меморандум подписал Александр Данилюк.

Во время сопутствующей конференции представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский отметил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Совбез, Александр Данилюк
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