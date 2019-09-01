КИЕВ. 1 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил безопасность в регионе с руководителями Совбезов США, Польши и Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Александра Данилюка в Facebook.

"Продуктивная встреча с моими коллегами-руководителями Совбеза США, Польши и Беларуси. Тема - безопасность в регионе", написал Данилюк.

Напомним, Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве, польская сторона рассчитывает поставлять значительные объемы газа в Украину. От Украины меморандум подписал Александр Данилюк.

Во время сопутствующей конференции представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский отметил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году.