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Зеленский предупредил об очень громкой истории вокруг партии Медведчука, которая "плохо закончится"

Зеленский предупредил об очень громкой истории вокруг партии Медведчука, которая "плохо закончится"

Виктор Медведчук

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский знает, откуда партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает деньги и предупредил об "очень громкой истории, которая очень плохо закончится". Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1, сообщает УНН.

"Кто пользуется терминологией, чтобы повысить себе баллы. Партия господина Медведчука, там есть еще большой вопрос, это его партия, или там это временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится, - сообщил Президент.

Напомним, Медведчук может угрожать нацбезопасности Украины, заявил Данилюк.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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