Зеленский заверил польских бизнесменов, что готов защищать инвестиции

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса и украинскими студентами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как сообщили у Зеленского, во время встречи молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину.

Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях, таких как: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика. Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции, сообщили в Офисе Президента.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - сказал Зеленский.

Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут наших инвесторов в Польше.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.