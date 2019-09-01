Президент Германии извинился перед поляками за события Второй мировой войны

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед жертвами германской агрессии во время церемонии в польском городе Велюнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

"Я преклоняюсь перед жертвами нападения на Велюнь. Я преклоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании. И я приношу свои извинения", - сказал президент Германии.

По его словам, Польша серьезно пострадала от ужасов Второй мировой войны, потеряв шесть миллионов граждан, включая три миллиона евреев.

"Мы не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить", - подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, в этот день, 1 сентября, 80 лет назад началась Вторая мировая война.