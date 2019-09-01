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Зеленский завтра соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Зеленский завтра соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Завтра, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По информации Офиса Президента, встреча начнется в 12:00.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Как сообщал УНН, в понедельник, 2 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с новым составом Кабинета министров.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Украина, встреча, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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