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Президенты Украины и Грузии обсудили вопросы безопасности и обороны

Президенты Украины и Грузии обсудили вопросы безопасности и обороны

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Это произошло во второй день официального визита Главы Украинского государства в Республику Польша, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.

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"Во время встречи также обсуждалась торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Особое внимание стороны уделили безопасности и обороне", - сообщили в Офисе Президента Украины.

Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Зеленский проведет встречу с вице-президентом США Пенсом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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