Бельгия поддерживает стремление Украины активизировать борьбу с коррупцией - ОПУ

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве. Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Жизнь людей для нас - приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят", - отметил Глава государства.

Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Шарль Мишель также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

"Владимир Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.

Отдельно Глава государства подчеркнул важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах.

"Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.