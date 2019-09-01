Годовщина Второй мировой: Дуда в речи упомянул об агрессии против Грузии и Украины

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на памятных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны вспомнил о вооруженной агрессии против Грузии в 2008 году и Украины, которая началась в 2014 году, передает УНН.

Сначала Дуда вспомнил о начале Второй мировой, а также о ее страшных последствиях.

Во время своего выступления Президент Польши призвал реагировать на агрессивные действия других стран, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны. По его словам, это следует делать с помощью санкционного давления.

В качестве примера он привел вооруженную агрессию против Грузии, что имела место в 2008 году, а также вооруженную против Украины, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор.

Напомним, в Варшаве начались памятные мероприятия с участием Зеленского.