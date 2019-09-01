Регистрация | Вход |
USD: 25,23 0,0104  EUR: 27,94 -0,0162 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 сентября 2019 19:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6975
Версия для печати

Зеленский объяснил Пенсу, что поможет Украине побороть коррупцию

Зеленский объяснил Пенсу, что поможет Украине побороть коррупцию

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Молодое правительство, кадровые назначения и более 70 законопроектов помогут Украине победить коррупцию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, передает УНН.

Зеленский сразу отметил, что три дня назад начала работу новая Верховная Рада Украины.

"... в первый же день зарегистрировали около 74 законопроектов, которые помогут реформировать украинскую систему, которые помогут не только бороться, но победить коррупцию", - сказал он.

Зеленский также добавил, что Высший антикоррупционный суд начнет 5 сентября и заверил, что "мы перезапускаем наши другие антикоррупционные органы".

"Сменили главу СБУ, сейчас у нас наконец новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию", - сказал он и добавил, что не хочет ждать 5 лет, а запустить главные реформы в течение первого года работы новой команды.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.