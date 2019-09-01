Зеленский объяснил Пенсу, что поможет Украине побороть коррупцию

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Молодое правительство, кадровые назначения и более 70 законопроектов помогут Украине победить коррупцию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, передает УНН.

Зеленский сразу отметил, что три дня назад начала работу новая Верховная Рада Украины.

"... в первый же день зарегистрировали около 74 законопроектов, которые помогут реформировать украинскую систему, которые помогут не только бороться, но победить коррупцию", - сказал он.

Зеленский также добавил, что Высший антикоррупционный суд начнет 5 сентября и заверил, что "мы перезапускаем наши другие антикоррупционные органы".

"Сменили главу СБУ, сейчас у нас наконец новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию", - сказал он и добавил, что не хочет ждать 5 лет, а запустить главные реформы в течение первого года работы новой команды.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.