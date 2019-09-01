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В США ждут возможности обсудить с Украиной сотрудничество в области энергетики

В США ждут возможности обсудить с Украиной сотрудничество в области энергетики

Владимир Зеленский и Майк Пенс

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что в США ждут возможности обсудить с Украиной сотрудничество в области энергетики и экономики. Об этом он сказал после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает УНН.

"Я жду возможности обсудить с вами вопросы, касающиеся продвижения и прогресса в вопросах производства Минских договоренностей. И мы с нетерпением ждем возможности обсудить вопросы безопасности", - сказал Пенс.

По его словам он хочет услышать больше о том прогрессе, что сделано в Украине по вопросам реформ.

"А также жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, каким образом это развивается в Украине. Обсудить вопросы энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", - сказал Пенс.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, сотрудничество, Владимир Зеленский
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