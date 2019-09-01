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Возвращение мира и встреча с Трампом: стали известны подробности встречи Зеленского и Пенса

Возвращение мира и встреча с Трампом: стали известны подробности встречи Зеленского и Пенса

Владимир Зеленский и Майк Пенс

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Встреча состоялась в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Как сообщили в Офисе Президента Украины, речь шла о пошаговой стратегии возвращения мира в Украину и предстоящем визите Зеленского в США, передает УНН.

"Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе, сообщили в Офисе.

Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встреча с Президентом Дональдом Трампом, говорится в сообщении.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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