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По итогам встречи с Пенсом Зеленский заявил, что ждет диалога с Трампом

По итогам встречи с Пенсом Зеленский заявил, что ждет диалога с Трампом

Владимир Зеленский и Майкл Пенс

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом поблагодарил Вашингтон за поддержку Украины и выразил надежду на встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом глава Украины написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

"Счастлив, что провел теплую встречу с вице-президентом Майклом Пенсом. Благодарен, что США не изменят свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. У нас есть много областей для сотрудничества! С нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы продолжить наш продуктивный диалог", - написал Зеленский.

Напомним, под руководством американского президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были более крепкими. Об этом вице-президент США Майк Пенс написал в своей микроблоге в Twitter после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Пенс отметил, что сегодня состоялась важная встреча с Президентом Украины Зеленским для обсуждения безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса в его программы реформ.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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