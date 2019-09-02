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Понедельник, 2 сентября 2019, 07:24 • Денис Масликов • 7080
Сегодня новое правительство соберется на первое рабочее заседание
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня, 2 сентября, под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"2 сентября председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание Правительства. Начало: 14:00", - говорится в сообщении.
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Заседание состоится в Доме правительства, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.
Напомним, Зеленский сегодня соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и правоохранительных органов.
Источник: УНН