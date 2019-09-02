Регистрация | Вход |
USD: 25,23 0,0104  EUR: 27,94 -0,0162 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 сентября 2019 09:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15645
Версия для печати

Зеленский сегодня соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и силовиков

Зеленский сегодня соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и силовиков

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В понедельник, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По информации Офиса Президента, встреча начнется в 12:00.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Напомним, 2 сентября новое правительство соберется на первое рабочее заседание.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Президент, правоохранительные органы, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.