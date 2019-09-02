Зеленский сегодня соберет на Банковой руководителей Рады, Кабмина и силовиков

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В понедельник, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По информации Офиса Президента, встреча начнется в 12:00.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Напомним, 2 сентября новое правительство соберется на первое рабочее заседание.