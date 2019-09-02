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Нормандский формат: сегодня запланирована встреча советников глав государств

Нормандский формат: сегодня запланирована встреча советников глав государств

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Встреча советников глав правительств и государств - участников так называемой нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ) запланирована на понедельник, 2 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, еще во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 28 августа Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

"Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", - указали в ОПУ.

В Кремле ранее заявили, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" планируется, она призвана подготовить саммит в "нормандском формате" на высшем уровне.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
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