На заседании комитета по правовой политике между нардепами возник спор

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко отказался участвовать в заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, на котором рассматривался вопрос о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности, из-за несогласия с рассмотрением изменений в Основной Закон до начала очередной сессии, что должно состояться 3 сентября, передает корреспондент УНН.

Власенко назвал заседание незаконным.

Так, он и Руслан Князевич предложили не проводить заседание комитета, а провести обсуждение. Нардепы выразили несогласие с включением в повестку дня комитета законопроекта о снятии неприкосновенности с нардепов, тем более, что заседание комитета, которое происходит сегодня - внеплановое, а следующая сессия парламента начнется 3 сентября. Согласно законодательству, нардепы могут провести рассмотрение изменений в Конституцию только на следующей сессии после сессии, на которой изменения были приняты (изменения были приняты на первой сессии новоизбранной ВР, которая проходила 29-30 августа, а следующая сессия начнется 3 сентября).

"Мой правовой опыт научил меня одной простой вещи, нельзя участвовать в незаконных действиях, я считаю указанные действия незаконными. Я очень благодарен коллегам за сотрудничество, но я с вашего позволения не буду принимать участия сегодня в заседании комитета. Я считаю его незаконным", - сказал Власенко и ушел с заседания комитета.

Руслан Князевич в свою очередь предложил направить законопроект о снятии с нардепов неприкосновенности в Венецианскую комиссию. Но это предложение не нашло поддержки у членов комитета.

Напомним, в понедельник, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.