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Зеленский подал в Раду законопроект о перезапуске НАПК

Зеленский подал в Раду законопроект о перезапуске НАПК

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил в течение полутора месяцев перезапустить Национальное агентство по предупреждению коррупции, сделав его коллегиальным органом. Соответствующий законопроект №1029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции был зарегистрирован в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Как отметили авторы законопроекта, документ разработан с целью снижения уровня коррупции и повышения общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.

Задачей проекта является замена структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную, усиление способности и гарантий независимости Национального агентства, создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти.

Также проект закона направлен на исправление отдельных недостатков регулирования, содержащихся в Законе Украины "О предотвращении коррупции", в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским 30 августа, на рассмотрение парламента предлагает расширить перечень субъектов законодательной инициативы.

Источник: УНН
Теги: законы, НАПК, Владимир Зеленский
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