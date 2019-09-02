Украина должна выходить на газовые переговоры с Россией в полной готовности - Оржель

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украине нужно в полной боевой готовности выходить на переговоры с Россией о транзите газа. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал сегодня во время пресс-конференции о приоритетах деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает корреспондент УНН.

"Приоритетом для нас является Нафтогаз, анбандлинг, подписание договора на транзит газа. Мы уже работаем в тесном сотрудничестве с Магистральными газопроводами Украины, с Нафтогазом, с другими вариантами. Более того, на днях мы отрабатываем, какая самая лучшая модель, мы отберем лучшую модель. Потому что нам надо максимально быстрая сертификация. Нам надо выходить уже в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной", - сказал Оржель.

Напомним, операционными приоритетными моментами работы Министерства энергетики является уголь на складах и подписание договора на транзит газа.