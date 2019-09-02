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В правительстве рассказали, какие вопросы рассмотрят на сегодняшней встрече с Президентом

В правительстве рассказали, какие вопросы рассмотрят на сегодняшней встрече с Президентом

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий журналистам у Офиса Президента Украины, передает корреспондент УНН.

"Тема этой встречи - это коммуникация, налаживания совместных планов, потому что, как Президент за 100 дней отчитывался, так и мы тоже нарисовать дорожную карту для нашего правительства, которую будем через месяц представлять, наш план действий. И это все должно быть синхронизировано с тем, что было в политической программе партии "Слуга народа", - отметил Криклий.

Напомним, сегодня, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Президент, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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