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На первом заседании правительства рассмотрят кадровые вопросы

На первом заседании правительства рассмотрят кадровые вопросы

Владислав Криклий

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во время первого заседания нового правительства будут рассмотрены отдельные постановления, а также кадровые вопросы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий журналистам у Офиса Президента Украины, передает корреспондент УНН.

"На первой встрече Кабмина будут рассматриваться, в том числе постановления уже некоторые, которые были отработаны ранее и сейчас будут подаваться, кадровые вопросы, и, опять же, я думаю, что это будет учредительное совещание, поскольку планируется два заседания Кабмина на этой неделе - одно сегодня, одно в среду", - отметил Криклий.

По его словам, темой сегодняшней встречи с Президентом станет "коммуникация и налаживания совместных планов", а также построение "дорожной карты действий" правительства.

Напомним, сегодня, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Мининфраструктуры, заседание
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