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Новости: Политика
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Оржель назвал цель объединения двух министерств

Оржель назвал цель объединения двух министерств

Алексей Оржель

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель прокомментировал цель объединения министерств и как это будет происходить, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Основная цель объединения двух министерств - обеспечить комплексный подход к государственной политике в сфере использования природных ресурсов и энергии и сформировать единую государственную политику по преодолению негативных последствий глобального изменения климата", - сказал Оржель.

По его словам такой подход сейчас является общепринятым в европейской и мировой практике, в частности в таких странах ЕС, как Франция, Дания, Греция, Португалия, а также Австралия.

Напомним, комплексная программа правительства находится на финальной стадии разработки. Ее можно будет увидеть в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: правительство, министры, парламент
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