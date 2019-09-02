СМИ: экс-президент Крыма Юрий Мешков находится в коме

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Экс-президент Крыма Юрий Мешков 1 сентября перенес инсульт и находится в искусственной коме. Об этом 2 сентября “Крым.Реалии” сообщил пророссийский общественный активист в оккупированном Крыму Сергей Акимов, передает УНН.

“У него был инсульт. Сейчас он находится в Турции. Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по Московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет — посмотрим”, — сказал Акимов.

Ранее дочь Юрия Мешкова Марианна на своей странице в Facebook написала, что у ее отца случился инсульт.

На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма.

В первой половине 1990-ых годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок “Россия”, которые выступали за независимость полуострова от Украины и последующее его присоединение к России.

В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма.

Вследствие раскола в блоке “Россия” и действий украинских властей был вынужден эмигрировать в Россию, где проживал до аннексии полуострова. Сейчас находится в оппозиции к подконтрольным Кремлю властям Крыма.

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