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Зеркаль и новоназначенный посол Нидерландов обсудили отношения между странами

Зеркаль и новоназначенный посол Нидерландов обсудили отношения между странами

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сотрудничество между Украиной и Нидерландами в расследовании сбивания самолета МН17 является иллюстрацией добрых и плодотворных отношений между обеими странами. Об этом на встрече 30 августа сообщили Заместитель Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и вновь Посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“Сотрудничество между Украиной и Нидерландами в расследовании сбивания самолета МН17 является иллюстрацией добрых и плодотворных отношений между обеими странами”, — говорится в сообщении.

Собеседники констатировали важность продолжения тесного взаимодействия между странами с целью привлечения всех виновных в совершении этого преступления к ответственности, как в рамках уголовного процесса, так и в международных судебных учреждениях.

“Елена Зеркаль подчеркнула важность продолжения Нидерландами оказания практической помощи в осуществлении реформ и политической поддержки нашем государстве на международном уровне. Посол Йоханнес де Мол подчеркнул, что существенный прогресс Украины в реализации реформ создает прочное основание для наращивания экономического сотрудничества между Украиной и Нидерландами”, — говорится в сообщении.

Напомним, по делу о трагедии рейса МН17 в 2014 году проступает все больше аналогий с кейсом по взрыву на борту лайнера над шотландским городом Локерби в декабре 1988 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нидерланды
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