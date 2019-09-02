Правительство планирует улучшить демографическую ситуацию в стране

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство планирует работать над тем, что демографическая динамика в Украине стала положительной. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

“Положительная демографическая динамика. Населения в Украине сокращается, и этот тренд нужно преодолеть. В Украину должны начать возвращаться люди, и украинцы должны рожать больше, чем умирать. Это стратегическая задача на следующие 5, а то и больше лет”, — отметил Гончарук.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.