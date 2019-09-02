Зеленский поручил подать проект госбюджета-2020 до 15 сентября

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Проект Государственного бюджета на следующий год должен быть подан в Верховную Раду до 15 сентября. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

“Внести на рассмотрение парламента проект бюджета на 2020 год, который имеет целью стимулирования экономического роста. Срок — до 15 сентября 2019 года”, — отметил Зеленский.

По его словам, ответственными по реализации этой задачи является премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.