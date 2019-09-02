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Президент поручил принять закон о "сплите" до 1 октября

Президент поручил принять закон о "сплите" до 1 октября

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Проект закона о разделении функций между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку должен быть принят до 1 октября текущего года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Принять закон об отмене некоторых законодательных актов Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Предполагает распределение функций между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, "сплит". К 1 октября 2019", - отметил Зеленский.

По его словам, ответственные лица по этому вопросу - премьер Алексей Гончарук и председатель пропрезидентской фракции Давид Арахамия.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.

Источник: УНН
Теги: законы, деньги, Владимир Зеленский
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