Программа правительства будет написана с помощью компьютерной программы

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Программа деятельности правительства Украины планируют написать с помощью IT-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

"До конца месяца мы работаем как это предусмотрено законом над программой деятельности правительства, которую мы должны презентовать парламенту. Там мы должны подробно описать ее с измеряемостью, показателями, ответственными сроками, как мы собираемся достигать поставленных целей. Эта программа сохранит основной курс на евроинтеграцию, Евроатлантическую интеграцию, но особенность этой программы будет заключаться в том, что мы попытаемся ее написать с помощью IT-инструментов", - сказал Гончарук.

По его словам, они хотят, чтобы это была первая программа украинского правительства, которая будет написана не на бумаге, а с помощью компьютерной программы.

"Чтобы можно было ее потом измерять по показателям, и общество видело и могло онлайн проследить прогресс, который мы достигаем по реализации этой программы", - добавил он.

Напомним, комплексная программа правительства находится на финальной стадии разработки и ее можно будет увидеть в ближайшее время.