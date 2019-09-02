Президент поручил принять закон о защите иностранных инвестиций до конца года

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До конца текущего года должен быть принят закон о защите иностранных инвестиций в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

"Принять закон о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине и усилении защиты иностранных инвестиций. Срок - до 1 января 2020 года", - отметил Зеленский.

При этом он добавил, что ответственными за этот вопрос являются глава ВРУ Дмитрий Разумков, глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия, глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.