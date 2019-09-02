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Зеленский поручил утвердить план по дерегуляции до конца года

Зеленский поручил утвердить план по дерегуляции до конца года

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До конца текущего года в Украине должен быть утвержден план по дерегуляции и перевод 30 самых популярных услуг в электронную форму. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

"Утвердить план по дерегуляции и переводу предоставления разрешительных документов в электронную форму до конца года - то есть топ-30 самых популярных для граждан сервисов перевести в электронный вид. Срок - до 1 января 2020 года", - отметил Зеленский.

По его словам, кроме того, к этому же сроку в Украине должен быть упрощен порядок и снижена стоимость подключения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные компании.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.

Источник: УНН
Теги: услуги, дерегуляция, Владимир Зеленский
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