Могерини: Украина за пять лет стала более устойчивой, но кризис еще не завершен

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кризис в Украине еще не завершен, но за эти пять лет она стала более устойчивой страной. При этом ЕС за это время предоставил Украине наибольший пакет помощи в истории блока. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время конференции в Брюсселе, пережато УНН.

"Кризис в Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла очень большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад", - отметила Могерини.

По ее словам, работа ЕС с Украиной "имеет очень сильную составляющую по безопасности", однако ЕС инвестирует и в человеческий потенциал. "Мы помогли в создании рабочих мест, построении и восстановлении инфраструктуры, либерализовали доступ в ЕС", - перечислила в частности глава дипломатии ЕС.

"За эти пять лет мы предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории ЕС. И именно благодаря этому страна избежала коллапса и может двигаться дальше, пытаясь выйти сегодня из этого кризиса", - добавила Могерини.

Напомним, в ЕС ожидают продолжения сотрудничества с Украиной при новом правительстве.