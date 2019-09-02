Гончарук рассказал, когда Украина отказаться от бумажных документов

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабмин планирует полностью отказаться от бумажного обращения с 1 октября. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

“С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного обращения. Мы планируем запретить использование обмена между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим Кабинетом министров, мы сегодня утром проводили совещание, я оцениваю выполнения этой задачи как реалистическое”, — сказал Гончарук.

По его словам, отказ от бумажных документов очень сложная, ведь очень сложная, органов очень много, систем и это все для синхронизации.

“Но я верю, что это у нас может это получиться”, — сказал Гончарук.

Напомним, программа деятельности правительства Украины планируют написать с помощью IT-инструментов.