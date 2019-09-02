Зеленский поручил принять закон о Службе финрасследований до 1 декабря

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 декабря текущего года в Украине должен быть разработан и принят закон о Службе финансовых расследований. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Подготовить и внести в парламент законопроект о Службе финансовых расследований. Срок - до 1 октября 2019 года", - отметил Зеленский.

По его словам, за это будут отвечать Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

При этом он добавил, что также председатель ВРУ Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев должны обеспечить принятие закона о Службе финрасследований до 1 декабря 2019 года.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.