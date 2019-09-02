Президент поручил принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 декабря в Украине должна быть разработаны и приняты в парламенте законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок - до 1 октября 2019 года", - отметил Зеленский.

По его словам, отвечать за эти вопросы назначены Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

При этом он добавил, что 1 декабря указанные законы должны быть приняты.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.