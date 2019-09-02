Зеленский поручил сократить неформальную занятость

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 декабря текущего года в Украине должно быть сужено сферы неформальной занятости, в частности усиления ответственности за теневую занятость. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

“Сузить сферы неформальной занятости, в частности, путем существенного усиления ответственности за теневое ведения хозяйства. Срок — до 1 декабря 2019 года”, — отметил Зеленский.

По его словам, ответственными по этому вопросу определены премьер Алексей Гончарук, министр социальной политики Юлия Соколовская, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.