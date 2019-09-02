Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,0882  EUR: 27,75 -0,1882 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 сентября 2019 15:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
37395
Версия для печати

Зеленский поручил сократить неформальную занятость

Зеленский поручил сократить неформальную занятость

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 декабря текущего года в Украине должно быть сужено сферы неформальной занятости, в частности усиления ответственности за теневую занятость. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

“Сузить сферы неформальной занятости, в частности, путем существенного усиления ответственности за теневое ведения хозяйства. Срок — до 1 декабря 2019 года”, — отметил Зеленский.

По его словам, ответственными по этому вопросу определены премьер Алексей Гончарук, министр социальной политики Юлия Соколовская, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.