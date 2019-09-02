Правительство планирует принять решение о ликвидации экономического подразделения Нацполиции

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня Правительство примет законопроект о ликвидации экономического подразделения Национальной полиции Украины. Об этом заявил на первом заседании нового правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Сегодня у нас не так много решений, которые мы должны принять — это решение более организационные. Это первое заседание правительства. Мы примем ряд решений, направленных на то, чтобы наши министры фактически получили возможность работать в своих министерствах — это первое. Второе — экономический рост мы сразу подкрепим первым нашим решением в программе, которая была задекларирована Президентом еще во время выборов. Был тезис о том, что нужно остановить давление силовых структур на бизнес. Сегодня первым решением нашего правительства будет инициатива, которая... мы встречались с господином Аваковым, проговаривали это довольно основательно и сегодня получили от МВД проект, согласно которому ликвидируется экономическое подразделение Нацполиции. То есть полиция больше не будет вмешиваться в деятельность бизнеса. Это первый шаг, который сделает новое правительство”, — заявил Гончаркук.

По его словам, в ближайшее время Правительство ожидает, что парламент поддержит законопроект о создании специального органа, который будет заниматься вопросами преступлений в экономической сфере.

“Ждем симметричных действий от СБУ”, — добавил премьер.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.