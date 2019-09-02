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В ВР зарегистрированны 67 неотложных законопроектов - Разумков

В ВР зарегистрированны 67 неотложных законопроектов - Разумков

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В настоящее время зарегистрировано почти 300 законопроектов, среди которых 67 определенны Президентом Украины Владимиром Зеленским для безотлагательного рассмотрения в Верховной Раде. Об этом заявил Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласовательного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов проектов из которых 67 определены Президентом Украины для неотложного рассмотрения Верховной Радой. Относительно 59 таких законопроектов уже есть проголосованые решения по сокращению сроков их подготовки к рассмотрению. Внесены 7 законопроектов об изменениях в Конституцию Украины, которые включатся в повестку дня сессии и направляются в Конституционный суд Украины о предоставлении заключения по отдельной процедуре", - сказал Разумков.

По его словам, также есть более 120 переходных законопроектов, не исключено, что среди них будут такие, которые не получат нужной поддержки в комитетах.

Напомним, Зеленский подал в Совет законопроект о перезапуске НАПК.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, Дмитрий Разумков
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