Нардепы до четверга должны подать предложения относительно изменений в действующем законодательстве

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До четверга народные депутаты должны подать свои предложения по внесению изменений в действующее законодательство по предметам ведения комитетов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета депутатских Франц, передает корреспондент УНН.

“Если у вас будут предложения, изменения, дополнения или другие формы обращения граждан, пожалуйста, давайте. Ко дню четверга давайте свои предложения, если какой-то законопроект не совсем корректно определен в этом проекте и он принадлежит или не принадлежит к вопросам ведения комитета”, — сказал Стефанчук.

По его словам произошло разделение действующих законодательных актов по комитетам с целью, чтобы народные депутаты вели очень важную миссию парламента — это мониторинг по действию законодательных актов.

Напомним, Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины.