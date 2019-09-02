Зеленский требует от силовиков доклады по резонансным делам

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Руководители солових и антикоррупционных ведомств должны отчитаться о ходе расследования по резонансным коррупционным и уголовным делам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

“Первый приоритет. Элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП и хотел услышать от них о результатах совместной работы по преследованию топ-коррупционеров. Второй приоритет — преступления, которые наносят большой ущерб украинской экономике и национальной безопасности”, — отметил Зеленский.

При этом он добавил о преступлениях в системе “Укроборонпрома”, злоупотреблении при выделении 1 млрд грн предприятиям АПК.

Кроме того, Зеленский нуждался доклады руководителей ГБР, НАБУ, Нацполиции касательно борьбы с янтарной мафией, незаконными вырубками лесов, “грабительской” добычей полезных рудников, что принадлежат всему украинскому народу.

Также глава государства попросил доложить о ходе расследования об убийстве 5-тиричноо Кирилла Тлялова на Киевщине и о пожаре в детском лагере “Виктория” в Одесской области и недавний трагический случай в гостинице “Токио Стар” в Одессе.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.