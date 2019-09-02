Геращенко метит в заместители Авакова

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший народный депутат Антон Геращенко в декларации для НАПК указал местом будущей работы Министерство внутренних дел Украины, передает УНН со ссылкой на декларацию.

Так, Геращенко подал в государственный реестр 1 сентября электронную декларацию кандидата на должность, которая подается при назначении в органы власти.

В разделе "место будущей работы" он указал Министерство внутренних дел Украины. Также в разделе "должность, на которую претендуете как кандидат" Геращенко указал должность заместителя министра.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Из прежнего состава Кабмина в новом правительстве остались Оксана Маркарова и Арсен Аваков.