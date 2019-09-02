Вопрос финансирования объединенных министерств еще не решен - Разумков

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Вопрос о бюджетных назначениях для объединенных министерств еще не решен. Об этом сообщил сегодня на брифинге Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос о том, что делать с финансированием объединенных министерств, ведь каждое из них в отдельности имело свое бюджетное назначение, Разумков ответил: "Этот вопрос пока не решен".

По его словам, все вопросы, связанные с функционированием различных министерств будут решены. И никаких проблем в работе этих министерств никто не почувствует.

Напомним, проект Государственного бюджета на следующий год должен быть подан в Верховную Раду до 15 сентября.