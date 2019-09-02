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У патруля ОБСЕ в Пикузах прогремел взрыв

У патруля ОБСЕ в Пикузах прогремел взрыв

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Неподалеку от патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса произошел взрыв. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном в понедельник, передает УНН.

Так, сообщается, что в воскресенье 1 сентября патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части временно оккупированного населенного пункта Пикузы, где наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения. На месте также были три члена вооруженных формирований и два человека с камерами.

“В 12:20 члены патруля Миссии (трое из которых были извне, а двое находились внутри автомобилей СММ) услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м на юго-запад. Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля Миссии сразу сели к автомобилям и оставили это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуза”, — говорится в отчете.

Отмечается также, что, находясь там, наблюдатели в период с 12:40 до 12:46 зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленной расстоянии в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ вернулась к своей базе в Мариуполе.

Как сообщал УНН, ранее ОБСЕ заявили, что боевики сорвали демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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