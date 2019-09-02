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Зеленский поручил принять концепцию реформирования СБУ

Зеленский поручил принять концепцию реформирования СБУ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине должна быть принята концепция реформирования Службы безопасности Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.

"Принять концепцию реформирования Службы безопасности Украины, причем выложить целостное видение украинской спецслужбы по всем направлениям и перспективам развития. Принять закон о внесении изменений в закон Украины о Службе безопасности Украины в новой редакции", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, необходимо принять закон о секретной информации, как того требуют иностранные партнеры Украины, активизировать работу по обеспечению контр разведывательного режима в Украине.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ивана Баканова с должности заместителя Главы Службы безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: СБУ, реформы, Владимир Зеленский
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