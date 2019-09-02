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Гончарук объяснил решение закрыть заседание правительства для прессы

Гончарук объяснил решение закрыть заседание правительства для прессы

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Решение о новом формате работы правительства - без присутствия прессы - было принято для того, чтобы "прекратить показуху". Об этом на брифинге после заседания правительства сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы не решали делать заседания правительства закрытыми. Мы решили прекратить показуху. Ранее то, что мы наблюдали с вами в интернете - это спектакль. Представлений больше не будет. Но будет откровенное, честное общение с прессой и обществом. Мы постараемся построить коммуникации не для того, чтобы показать, как много мы работаем, но для того, чтобы вы понимали, зачем мы это делаем и логику наших действий", - сказал Премьер.

По его словам, новому правительству очень важно, чтобы коммуникация проходила "не столько о политиках, сколько о политике".

Как сообщал УНН, начиная со 2 сентября, Кабинет министров будет проводить заседания в обновленном формате - общение министров со СМИ будет происходить только после завершения заседания правительства.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Премьер-министр
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