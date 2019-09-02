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Вице-президент США в Польше: европейские партнеры должны больше помогать Украине

Вице-президент США в Польше: европейские партнеры должны больше помогать Украине

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил во время визита в Польшу, что европейские партнеры должны более активно участвовать в предоставлении помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал TVN24.

Вице-президент США сослался на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшуюся в воскресенье в Варшаве. Он заявил, что “особенно после российской агрессии на востоке Украины Соединенные Штаты были и будут оставаться на стороне Украины”.

“Мы будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины”, — заявил он. Касаясь американской помощи Украине, Пенс сказал, что президент Трамп “хочет, чтобы эти деньги были направлены на инвестиции, которые будут способствовать безопасности и стабильности Украины, и этого ожидает американский народ”.

“Мы также подробно рассказали о том, что другие страны, европейские страны, делают для Украины. Дело в том, что Соединенные Штаты являются крупнейшим донором помощи Украине. Мы гордимся этим, но мы считаем, что настало время и нашим европейским партнерам внести свой вклад в эти инвестиции и поддержать украинский народ в защите своего территориального суверенитета”, — добавил он.

“Я заверил его (Зеленского — ред.), что американский народ поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и призвал его сотрудничать с нами, привлекать наших европейских партнеров к более широкому сотрудничеству с Украиной, и сказал ему, что доложу Президенту Трампу о прогрессе, достигнутом украинскими властями в борьбе с коррупцией”, — сказал он.

Как писал УНН, Президент пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Польша
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