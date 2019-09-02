Новости: Политика
Понедельник, 2 сентября 2019, 16:28 • Антонина Карташева • 3375
Проект бюджета должен попасть в ВРУ до 15 сентября - Разумков
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Проект бюджета на 2020 год должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября. Об этом сегодня сообщил председатель ВРУ Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Сейчас готовится проект бюджета на 2020 год. Он должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября. И сейчас именно этим будет заниматься вновь избранное правительство", - сказал Разумков.
Напомним, Зеленский поручил подать проект госбюджета-2020 до 15 сентября.
Источник: УНН