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Проект бюджета должен попасть в ВРУ до 15 сентября - Разумков

Проект бюджета должен попасть в ВРУ до 15 сентября - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Проект бюджета на 2020 год должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября. Об этом сегодня сообщил председатель ВРУ Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Сейчас готовится проект бюджета на 2020 год. Он должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября. И сейчас именно этим будет заниматься вновь избранное правительство", - сказал Разумков.

Напомним, Зеленский поручил подать проект госбюджета-2020 до 15 сентября.

Источник: УНН
Теги: бюджет, правительство, Дмитрий Разумков
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