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Корниенко рассказал, что в "Слуге народа" депутаты еще "продуктивные по ночам"

Корниенко рассказал, что в "Слуге народа" депутаты еще "продуктивные по ночам"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во фракции "Слуга народа" депутаты готовы работать сверхурочно, если это потребуется. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, влияет ли сверхурочная работа на продуктивность Корниенко сказал: "Как вы знаете, средний возраст нашей фракции около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивные по ночам. Это доказано и биологически и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов".

Также он предполагает, что здоровый образ жизни поможет другим фракциям не сходить с дистанции.

Напомним, ВР приняла законопроект об отмене неприкосновенности в первом чтении.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
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