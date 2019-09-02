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Легализацию медицинского канабиса в Украине заблокировал Аваков - Супрун

Легализацию медицинского канабиса в Украине заблокировал Аваков - Супрун

Ульяна Супрун

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал проект изменений в постановлении Кабмина с целью легализации медицинского каннабиса в стране. Об этом Супрун заявила журналистам во время акции прощания с командой Минздрава в пятницу, передает УНН.

"На последнем заседании правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский канабис был доступен для пациентов. Все согласились - минфин, мы, все кто могли - согласились, а человеком, который заблокировал это был Аваков и МВД, и два раза мы передавали и два раза они отказались и сказали, что надо изменить уголовный кодекс ", - сказала Супрун.

По ее словам, это не соответствует действительности, так как "медицинский канабис, так же, как другие наркотики, которые продаются как лекарства, может контролироваться через Гослекслужбу".

"Можете поблагодарить господина Авакова за то, что нет медицинского канабиса сейчас в Украине, доступного для наших пациентов", - добавила Супрун.

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, канабис, Ульяна Супрун

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Супрун Ульяна
Супрун Ульяна
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